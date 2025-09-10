ホラー映画版プーさん（『プー あくまのくまさん』）を手掛けた制作会社ジャギド・エッジ・プロダクションズによるホラー映画版ピーター・パン、『ネバーランド・ナイトメア』が11月７日より公開。メインビジュアルと予告編が解禁された。本作では、児童誘拐と無差別殺人を繰り返す闇落ちピーター・パンの凶行が描かれる。ティザービジュアルでは排水溝から覗くペニーワイズのようにそのお顔をチラ見せしていたピーター・パンだが