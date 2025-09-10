人気クリエイターしりもと氏が手掛ける、SNSマンガ『ンめねこ』のアニメ3期が放送決定。ホロライブのVTuber・大神ミオさんが歌う新テーマソングの情報も解禁となった。【写真】第3クールのテーマソングを歌う人気VTuber・大神ミオさんエックスのフォロワー数25万人超えの人気クリエイターしりもと氏が描く本作は、楽しいことだけして生きていきたい猫たちの面白おかしい日常を描いたマンガだ。エックスでは100万インプレッショ