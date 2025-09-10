11人組グローバルボーイズグループ・INIの尾崎匠海と藤牧京介によるコブクロ「蕾」のカバー動画が、グループ公式YouTubeチャンネルで展開するメンバープロデュース企画「INI STUDIO」で公開された。【動画】INI尾崎匠海＆藤牧京介によるコブクロ「蕾」カバーオリジナル楽曲「プロポーズ」「Unrequited Love」の配信や路上ライブなどさまざまな形で歌と向き合っている尾崎と藤牧が、6日に長崎で開催された『HAPPINESS JAM 2025