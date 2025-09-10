「ヤクルト３−６中日」（１０日、神宮球場）中日が快勝。連敗を３で止めた。３位・ＤｅＮＡとのゲーム差４・５をキープした。ドラフト１位・金丸夢斗投手は６回５安打２失点。８月７日・阪神戦以来となる２勝目を手にした。三回までは無失点。４点リードの四回、村上に外角１５０キロ直球を合わされ、左翼席へ２ランを運ばれた。六回１死一塁で再び対戦した村上に中堅フェンス手前の中飛。あわや２打席連発の危機だったが