１０日の東京株式市場で日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比３７８円３８銭高の４万３８３７円６７銭となり、８月１８日につけた終値の最高値（４万３７１４円３１銭）を約３週間ぶりに更新した。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）も１８・８５ポイント高い３１４０・９７となり、２日ぶりの最高値となった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の早期利下げにより米景気が下支えされるとの期待から、前日の米株式市場では主要株価