レアル・マドリードが新たなCBの獲得を目指しているようだ。『FICHAJES.NET』によると、ターゲットはトッテナムのオランダ代表DFミッキー・ファン・デ・フェン。ブンデスリーガのヴォルフスブルクで頭角を現した選手で、現在はクリスティアン・ロメロとともにCBとして後方からトッテナムを支えている。彼の強みはそのスピードだろう。プレミアリーグトップクラスの快速として知られており、攻守両面でそのスピードを遺憾なく発揮し