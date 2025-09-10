この作品は、もっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakei)さんのフォロワーさんの母と息子の親子関係の悩みを描いた実体験です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『僕とママの3mの距離』第23話をごらんください。 社会人になった太郎は、初出社の前日「もうついてこないで欲しい」と母に強くお願いしました。しかし母は約束を破り後をついてきたので、太郎は感情に任せて母を怒鳴ってしまいます。母への