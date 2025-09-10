俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉが愛犬とのカフェタイムを公開した。Ｃｏｃｏｍｉは１０日、自身のインスタグラムを更新。「むーこと友達とカフェ。友達の子犬のアンちゃん。ちっこい！」と記し、友人の子犬を抱いて顔を近づける写真を投稿。「夏場の日中は、わんこと外に行く時の移動はバッグです。わんこの足が熱くなるので気をつけましょう！」と呼びかけ、愛犬の「むーこ」