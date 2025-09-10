２日に肺炎のため死去した女優・吉行和子さん（享年９０）の連載を担当していたタウン誌「銀座百点」の田辺夕子編集長（５３）が１０日、スポーツ報知の取材に応じた。「突然のことで本当に驚いています。弱っている様子は最後までなかった」と振り返った。連載は親交が深い女優・冨士眞奈美（８７）との往復書簡の形で、今年１月号からスタート。８月２０日に同誌編集部に届いた１０月号（９月２５日発行）のエッセーが、吉行