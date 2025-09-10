自民党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）は１０日、茂木敏充前幹事長が正式に出馬表明。近く立候補が有力視されるほかの議員たちの動向を追った。同党関係者などによると、立候補を固めている林芳正官房長官はこの日、大阪・関西万博のナショナルデーで来日中のベトナムのレ・タイン・ロ副首相の表敬訪問を受けたという。高市早苗前経済安全保障担当相は自身に近い議員たちと正式な立候補に向けて調整中。だが、立候補