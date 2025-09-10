新日本プロレス１０日の埼玉・久喜大会で、ＧＨＣジュニアヘビー級王者の高橋ヒロム（３５）が石森太二（４２）の?嫉妬?を指摘した。ヒロムは８日のノア後楽園大会でＹＯ―ＨＥＹを撃破しベルトを奪取し、１０月１１日のノア両国大会でＥｉｔａとのＶ１戦が決定した。しかしホームリングでも強敵との戦いを控えている。２８日神戸大会では石森とのシングルマッチが決定済み。この日の大会では「無所属」の鷹木信悟、辻陽太、永