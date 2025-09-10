このお話は、検査に向かった病院で即日入院となるほどの頭痛に襲われたツマ子（＠kamiya.tsukami）が、命の危険にされされながら周囲の人の本性を知り、モラハラ夫との離婚まで考えるようになったお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妻だって死にます！』第6話をごらんください。 1週間続く頭痛に耐えかね、夫の運転で総合病院を訪れたツマ子。夫が受付をしてくれることになりましたが、内科へ案内さ