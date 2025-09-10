ネットの活用が広がり銀行でも店舗の削減が進む中、三菱UFJ銀行がおよそ20年ぶりに新しい店舗をオープンします。三菱UFJ銀行・半沢淳一頭取「銀行という存在も、社会や生活の変化とともに姿を変えながら、お客様の必要とされる新しい価値を提供していかなければなりません」三菱UFJ銀行は、12日、20年ぶりとなる新店舗を都内にオープンします。NISAの普及などで、個人の株式投資も増える中、個人客に特化し、気軽に資産運用などの