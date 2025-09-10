俳優の寺田心さん（17）が9日、『ペットライン「愛犬・愛猫へ贈る 感謝の手紙コンテスト」発表会』に登場。愛犬との過ごし方について語りました。現在、高校生の寺田さんは、学校と仕事で忙しい中でも、しっかり愛犬との時間を作っているとのこと。そのように過ごす理由として、寺田さんは「確かに高校生に入って学校の授業とか色々あるんですけど、やっぱり一緒に愛犬と過ごす時間というのはすごく大切だなと思うので」と回答しま