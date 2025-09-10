◇セ・リーグ巨人4―3広島（2025年9月10日東京D）巨人の坂本勇人内野手（36）がまたも代打で大きな仕事をやってのけた。3―3で迎えた8回、1死満塁で代打に登場。相手3番手右腕・島内はこれでもかと初球から5球連続で150キロ超の速球を投げ込んできたが、ファウルで粘った6球目だ。低めのチェンジアップに体勢を崩されながらも執念で左犠飛を打ち上げ、増田大がヘッドスライディングで本塁生還を果たしたこの1点がチー