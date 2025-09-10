「巨人４−３広島」（１０日、東京ドーム）広島が泥沼の６連敗となった。９月は１勝７敗となった。ＣＳ圏内の３位ＤｅＮＡとは６ゲーム差に広がった。初回に中村奨、ファビアンが連打で好機を演出すると小園が右前への先制適時打。さらに末包も中犠飛を放って、２点を先行した。２−１の四回には菊池に４号ソロが飛び出し、追加点を奪った。しかし、先発・大瀬良が２点リードの四回に岸田に左中間への同点２ランを被弾。右