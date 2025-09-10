アップルが新型モデルの「iPhone17」を発表しましたが、最近のスマートフォンの端末代、10万円を超えるものが多くなっています。みなさんは、いくらくらいまでなら端末代を払おうと思いますか？【写真で見る】「まさに革命的な存在」iPhone Air史上最も薄い5.6ミリ！iPhone新作発表内＆外カメラで同時撮影可能に井上貴博キャスター：今回、新たに発表されたのはiPhone17です。それぞれの価格をみていきます。・iPhone1712万980