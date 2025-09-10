日焼け対策した姿で幼い娘を肩の上に2021年に未婚のまま長女を出産した、36歳元アイドルの幼い娘との?親子ショット?に注目が集まっている。「日焼けしたくなくて忍者、笑」とインスタグラムに書き込み、娘を肩の上にのせた肩車姿を披露したのは最上もが。「娘が保育園にいくとき他の子がパパに肩車してもらってるのをみて、いいなあ！やりたい！と言うのでやってあげたらそこからブームがきております。。笑」と綴っている。