やけ食いで?リバウンド?を暴露マイナス15キロの?激やせ?で話題になったコスプレイヤーの阿波みなみがXを更新。リバウンドした近影を公開し反響を呼んでいる。「【ご報告】気づいていた人もいると思いますが、ダイエットが停滞期に入ってしまいやけ食いして6kgリバウンドしました」とつづり、やけ食いで体重が6キロ増加したことを報告。少し顔がふっくらしたセルフィーを添えて投稿した。続けて「緩んでいた気持ちを引きしめ