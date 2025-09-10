福岡県警八幡東署は10日、北九州市八幡東区の女性が持つ携帯に同日、NTTを名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた.電話は「長野県で携帯電話があなた名義で契約されています。あなたが犯罪に関わっていないか調べるので生年月日を教えてください」などと言われる内容だった。