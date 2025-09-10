◇プロ野球セ・リーグ 中日6-3ヤクルト(10日、神宮球場)中日は岡林勇希選手が4打点をあげる活躍を見せヤクルトに勝利し、連敗を3で止めました。先発はこの日1軍再昇格を果たしたルーキー・金丸夢斗投手。8月24日以来の1軍マウンドで、初回に2つの三振を奪い3者凡退に抑える素晴らしい立ち上がりを見せます。すると打線は2回、岡林選手の先制2ランホームランが飛び出し、2勝目を狙う金丸投手へ援護点をプレゼントします。さらに4回