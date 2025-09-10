プロ野球日本ハムは１０日、前日のソフトバンク戦で折れたバットが頭部に当たった八木裕打撃コーチが経過観察で１週間程度入院すると発表した。球団によると、八木コーチは精密検査を受けた札幌市内の病院で頭部裂傷の縫合を受けていて、「頭蓋骨骨折はなく、脳内に一部出血と腫れが確認されている」という。１０日は食事を取り、会話もはっきりしている状態。１１日から横尾俊建ファーム打撃コーチが一軍に合流する。