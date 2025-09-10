「巨人４−３広島」（１０日、東京ドーム）巨人が接戦を制し、４連勝。貯金１とした。３−３で迎えた八回、１死満塁の好機で代打坂本が広島３番手島内から決勝犠飛を放った。試合後、阿部監督は決勝打の坂本について「そういう時のためにいてくれてる。（存在は）とても大きい。最高の結果じゃないですか。むこうだっていい投手出てきてますし」と称賛した。前日に続き、継投陣が無失点リレーで勝利をたぐり寄せた。「本当