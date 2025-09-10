【モスクワ共同】ロシア国防省は10日、ウクライナ西部の軍事産業施設を無人機などで攻撃したと発表した。ポーランド領内を攻撃する計画はなかったとし、無人機がポーランド国境を越えたとされる点については協議する用意があるとした。