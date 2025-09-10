フィギュアスケート女子で２０１０年バンクーバー五輪銀メダリストの浅田真央さん（３４）、０６年トリノ五輪金メダリストの荒川静香さん（４３）、そして、１９９２年アルベールビル五輪銀メダリストの伊藤みどりさん（５６）のフィギュア女子界のレジェンド３人がプライベートで顔をそろえた写真がＳＮＳで公開され、「国宝」「胸熱すぎます」「最強すぎる！」など書き込みが続々。１万４０００件を超える「いいね！」の反響を