任天堂は、配信番組「Nintendo Direct 2025.9.12」を9月12日に放送する。詳細な配信日時、番組の長さなどは未案内。 「Nintendo Direct 2025.9.12」は、任天堂がゲームタイトルなどを紹介する配信番組。今回はアプリ「Nintendo Today!」で案内されており、配信日のみが発表された。内容に関する詳細は不明となっている。