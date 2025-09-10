新日本プロレス１０日の埼玉大会でＹＯＨ（３７）がＩＷＧＰジュニアヘビー級王者のエル・デスペラードを謎の?神?連呼でたたえた。ＹＯＨは２４日札幌大会での王座挑戦を控えている。この日は前哨戦の８人タッグマッチで、矢野通、真壁刀義、マスター・ワトと組んで、デスペラード、棚橋弘至、上村優也、田口隆祐組と激突した。先陣を切ったＹＯＨはデスペラードとグラウンドの攻防を展開。マフラーホールドを逃れると、ネッ