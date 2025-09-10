◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第２戦ソニー日本女子プロ選手権プロアマ戦（１０日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）２５歳ルーキーの青木香奈子（マイナビ）は１０日、プロアマ戦で最終調整した。メジャー初出場の今大会はソニーグループが特別協賛。今月から自身１０社目となるスポンサー契約をソニー生命と結んだ青木は、特別な思いで臨む。決勝ラウンドではパー３の４ホール（４、８、１４、１６番