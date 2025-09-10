俳優の平方元基が、主演予定だったミュージカル「ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ」（２０〜２８日＝埼玉・ウェスタ川越※プレビュー公演、１０月７〜２８日＝東京・日生劇場）を全日程降板することを主催の東宝が公式サイトで発表した。人気コミックをミュージカル化した「ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ」は、２０２３年に世界初演され今回２年ぶりの再演。平方はダブルキャストの森崎ウィンとともに主人公のロイド・フォージャー役を演じる予定