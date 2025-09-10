【線状降水帯発生】長崎県･熊本県 長崎県と熊本県に１０日（水）朝「線状降水帯」が発生しました。活動が活発化している秋雨前線に向かって、梅雨末期のような「暖かく湿った空気が」流れ込んだこと、そして高い海水温が「線状降水帯」が発生した原因でした。なお、 １１日（木）の、、を、画像で掲載しています。 雨のシミュレーション１０日（水）～１１日（木） 雨の中心は九州南部に移りそうです。 雨のシミ