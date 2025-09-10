日本時間２１時３０分に米生産者物価指数（PPI）（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 生産者物価指数（PPI）（8月）21:30 予想0.4%前回0.9%（前月比) 予想3.3%前回3.3%（前年比) 予想0.3%前回0.9%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想3.5%前回3.7%（食品・エネルギー除くコア・前年比)