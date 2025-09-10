シュレーゲル・スイス中銀総裁 米ドルは依然として絶対的な基軸通貨である 米ＦＲＢは国際金融システムの中心であり、現時点で代替機関は存在しない 関税がスイスに与える影響は判断が難しい マイナス金利導入のハードルは高いが、本当に必要であれば導入する