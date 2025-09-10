今月4日に肺炎のため82歳で亡くなった歌手・橋幸夫さんの通夜が9日、東京・文京区で営まれ、葬儀委員長を務めた橋さんの所属事務所・夢グループ社長の石田重廣さんと保科有里さんが取材に応じました。石田さんは「橋さん感謝です。僕は橋さんに感謝。橋さんは引退して、そしてもう一回復活したいんだと、それならば橋さんは歌が好きなんだから復活すればいいじゃないかと。その時に橋さんが話したのが、“俺はもう死ぬまで絶対歌う