将棋の藤井聡太七冠が八大タイトルのひとつ「王位」を防衛しました。藤井七冠はタイトルを獲得・防衛した回数が通算で31となり、歴代4位の記録に並びました。王位戦七番勝負の第6局は東京の将棋会館で行われ藤井聡太七冠は挑戦者の永瀬拓矢九段との対局にのぞみました。王位のタイトル防衛まであと1勝となっていた藤井七冠は午後7時半ごろ、151手で勝ち、王位を防衛、6連覇を果たしました。これで藤井七冠はタイトルの獲得や防衛の