女優の吉田羊が10日放送のテレビ東京「秋山ロケの地図」（水曜後20・50）に出演。出演作の映画「遠い山なみの光」（監督石川慶）が5月に第78回カンヌ国際映画祭の「ある視点」部門で公式上映された時に出演者たちとカンヌ入りした時の思い出を語った。吉田は「道歩いていたら、トム・クルーズが歩いていて。人だかりができていたから、パッとみたらトム・クルーズがいるんです」と語った。「こっそり自撮りをしようとした」