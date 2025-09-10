5回1失点で13勝目を挙げたDeNA・東＝甲子園DeNAが3連勝。東は要所を締め、5回1失点でリーグ単独トップの13勝目を挙げた。0―1の四回に筒香の3点本塁打で逆転し、六回はオースティンのソロで加点。好機で東を畳みかけられなかった阪神は伊藤将が粘れずに2敗目。