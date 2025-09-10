「阪神１−６ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）ＤｅＮＡは３連勝。借金２とした。１点を追う四回、無死一、二塁から筒香が今季１６号の逆転３ラン。六回にはオースティンのソロ本塁打で加点し、七回には蝦名の２点適時打でリードを広げた。先発の東は、５回６安打１失点でリーグ単独トップの１３勝を挙げた。最多勝争いで大きな１勝となった。東は「チームの勝ちが最優先。チームが勝ったことが嬉しい。今日に関しては５