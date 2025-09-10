ブラジルのボルソナロ前大統領＝3日、ブラジリア（ロイター＝共同）【ブラジリア共同】ブラジル最高裁は10日、クーデター計画などの罪に問われたボルソナロ前大統領について、有罪か無罪かの判断に向けた公判を開いた。判事5人の多数決で11日までに決まり、9日時点で2人が有罪を支持。残る3人のうち1人が賛成すれば有罪判決が決まる。有罪の場合は12日に量刑が言い渡される見通しで、禁錮40年超となる可能性がある。公判を指揮