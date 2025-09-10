グラビアアイドル芸人の高田千尋（40）が10日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。汗だくショットを投稿した。「ヨガの先生にまで一目置かれる代謝の良さ」とつづり、緑のタンクトップを着たヨガ後の写真を公開した。「今日海予定だったんだけどみんな忙しくて無しになのでハードめのレッスン行ったら死ぬかと思たよ2kg弱越えた体も2週間でストンと1kg落ちたのであと1・5kg〜2kg来月までに落とす」と意気込みも記し