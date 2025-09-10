[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]メキシコ戦(△0-0)から時差の都合で中2日に満たない準備期間で迎えたアメリカ戦、日本代表は先発11人全員を入れ替える大胆な布陣で挑んだが、結果は伴わなかった。それでも試合後、森保一監督は「システム変更、人の変更で、選手たちに難しい戦いをさせてしまった敗戦の責任は私にある」と振り返りつつも、今回のテストには前向きな感想を口にした。試合後、森保監督は大胆な