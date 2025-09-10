[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]2試合を通じて135分間。日本代表DF瀬古歩夢(ル・アーブル)はアメリカ遠征でチーム最長の出場時間を記録し、北中米W杯への生き残りに向けて大きく前進した。6日のメキシコ戦(△0-0)は3バックの左でフル出場し、ミスはありながらもクリーンシートを達成。「ゼロで抑えることは自信にもなった。でも一つ一つのディテールをもっともっと上げていかないと、強い相手になった時には