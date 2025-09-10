栃木シティのFW都倉賢が8日に自身のX(旧ツイッター/@tokurasaurus)を更新し、サッカーでの怪我を明かした。都倉は「ウルヴァリンにやられたぜ…。サッカーやる時は爪切ろうぜ よろしくな!」と綴り、1枚の写真を掲載。鎖骨付近に痛々しい引っかき傷を負ったようだ。フォロワーは「これは酷い」「痛そう…」「やばいめっっっっちゃ分かる」「ほんま痛いんよな...」「本当に爪伸びてる状態で試合をやるのは危険」と反応している