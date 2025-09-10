【その他の画像・動画等を元記事で観る】 北村有起哉が主演を務め、仲間由紀恵と共演するフジテレビ系木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』が10月9日からスタート。 このたび、北村と仲間の脇を固める住人や小倉家の一員として、小野花梨、石井杏奈、小瀧望、近藤華、阿川佐和子、草刈正雄という実力派俳優陣の出演が決定した。 ■小野花梨、石井杏奈、近藤華、阿川佐和子、草刈正雄の出演も決定 『最後から二番目の恋』