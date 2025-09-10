気象台は、午後9時30分に、大雨警報（浸水害）を須賀川市、二本松市、鏡石町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福島県・須賀川市、二本松市、鏡石町に発表 10日21:30時点中通りでは、10日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。中通り、会津では、10日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■福島市□洪水警報10日夜遅くに警戒■会津若松市□洪水警報10日夜遅くに警戒■