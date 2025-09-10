ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 占い師の女が信者の男性2人に自殺教唆 共犯者とされる女の裁判で音声… 占い 洗脳 国内の事件・事故 時事ニュース 日テレNEWS NNN 占い師の女が信者の男性2人に自殺教唆 共犯者とされる女の裁判で音声公開 2025年9月10日 21時32分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 信者の男性2人をそそのかし入水自殺させた罪などに問われた占い師の女 事件後に記録された音声が、共犯者とされる女らの10日の裁判で流された 「お仕事終えたから『もういいよ楽になれ』と言った」などと述べていた 記事を読む おすすめ記事 《衝撃の三角関係》坂口健太郎（34）、永野芽郁（25）とも付き合っていた！“一般女性と同棲”のウラで発覚「お付き合いしていたことは事実」事務所が認める 2025年9月10日 16時0分 不倫謝罪の人気女性YouTuberが秋田県の村から強制退去、「地域おこし協力隊」自ら退任 2025年9月10日 20時27分 第3子誕生の千原ジュニア 母子ともに救急搬送されていた「今やからしゃべれるんですよ、もう大変で」 2025年9月10日 11時18分 【総裁選】小泉進次郎氏は立候補せず高市早苗氏を応援か 党内の議員「選挙で離れた保守層の支援を取り戻してからでも遅くはない」 2025年9月10日 21時50分 「何かあった？！」川口春奈 シミ隠さない“すっぴん”意味深投稿にファンから心配の声 2025年9月10日 18時45分