浦和は10日、昨季限りで現役引退した元日本代表FW興梠慎三氏（39、現パートナー営業担当及びアカデミーロールモデルコーチ）の引退試合を12月13日に埼玉スタジアムで開催すると発表した。「URAWAREDS2017」と「KASHIMAANTLERS2007−09」が対戦し、出場選手は後日発表される。興梠氏はクラブを通じ「このような機会をいただき大変光栄です。感謝しております。鹿島で8年間、浦和で11年間、本当に充実したサッカー人生