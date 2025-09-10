国民民主党の玉木雄一郎代表がNスタに生出演。政界のキーマンに「連立の可能性」などについて聞きました。【写真で見る】VTRの榛葉幹事長を見て笑顔を見せる玉木代表政界のキーマン玉木代表生出演「次の総理」にふさわしいのは?高柳光希キャスター：現在の衆議院の勢力図について見ていきます。自民・公明合わせて過半数に届かず現在は少数与党になっています。そこに野党・国民民主党の27議席が加われば、過半数を超える情勢