ロシア軍の無人機がウクライナの隣国ポーランドの領空に侵入し、戦闘機に撃墜されました。NATO＝北大西洋条約機構の加盟国がロシアの無人機を迎撃したのは初めてです。ポーランド国防省などによりますと、10日、ロシア軍の複数の無人機がベラルーシやウクライナ西部から国境を越えて領空に侵入したため、戦闘機が緊急発進して撃墜しました。ポーランドのトゥスク首相は、領空侵犯は19回におよび、少なくとも無人機3機を撃墜したと