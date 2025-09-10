実業家のひろゆき氏が、外国企業による日本企業の買収について「基本的には外資に関する買収はメリットしかないと思っている」と述べた。【映像】ひろゆき氏が政治家へ怒りの提言ひろゆき氏は10日、レギュラーMCを務める「ABEMA Prime」に出演。外国企業による日本企業の買収が増えている状況について、私見を述べた。ブルームバーグによると、記録が残る1998年以来、最多だった去年を上回るペースで日本企業の買収が進むと