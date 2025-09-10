北海道警は10日、札幌・ススキノで女性が客を接待する飲食店を無許可で営業したとして、風営法違反の疑いで札幌市中央区、会社経営武藤健太郎容疑者（41）ら男3人を再逮捕した。道警は8月、この店に関して同法違反（名義貸し）などの疑いで、市内の30代男女を逮捕。捜査の過程で3人の関与が浮上した。武藤容疑者の逮捕は5回目。再逮捕容疑は、共謀して5〜8月、道公安委員会の許可を受けず、同市中央区の飲食店で風俗営業をした